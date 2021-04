Il vaccino Pfizer protegge dalla variante sudafricana? Cosa sappiamo finora (Di martedì 13 aprile 2021) La variante sudafricana “bucherebbe” il vaccino Pfizer-BioNTech. Ovvero riuscirebbe ad intaccare l’organismo anche dopo la somministrazione. È il risultato di un’indagine (non pubblicata perché si trova ancora nella fase di revisione della comunità scientifica) svolta in Israele, dove la prevalenza della mutazione del Coronavirus nelle persone vaccinate e positive sarebbe 8 volte superiore a quella riscontrata nella popolazione non vaccinata. Sono state quasi 400 le persone esaminate dai ricercatori dell’università di Tel Aviv e dell’istituto Clalit e risultate positive dopo aver ricevuto almeno una dose di vaccino. Nel dettaglio la prevalenza della variante sudafricana (B.1.351) tra i pazienti che avevano ricevuto due dosi di vaccino era circa otto ... Leggi su tpi (Di martedì 13 aprile 2021) La“bucherebbe” il-BioNTech. Ovvero riuscirebbe ad intaccare l’organismo anche dopo la somministrazione. È il risultato di un’indagine (non pubblicata perché si trova ancora nella fase di revisione della comunità scientifica) svolta in Israele, dove la prevalenza della mutazione del Coronavirus nelle persone vaccinate e positive sarebbe 8 volte superiore a quella riscontrata nella popolazione non vaccinata. Sono state quasi 400 le persone esaminate dai ricercatori dell’università di Tel Aviv e dell’istituto Clalit e risultate positive dopo aver ricevuto almeno una dose di. Nel dettaglio la prevalenza della(B.1.351) tra i pazienti che avevano ricevuto due dosi diera circa otto ...

