Governo: ecco il piano di Draghi per affrontare Maggio (Di martedì 13 aprile 2021) Il piano di Mario Draghi per Maggio valuta di portare l’Italia fuori dal lockdown. Ci saranno nuove regole per cinema, teatri e musei Forse si incomincia a vedere la luce fuori dal tunnel. Il Governo sta progettando un piano molto arguto per portare fuori dal lockdown l’Italia intera. Mario Draghi vorrebbe ricominciare a puntare sulle attività produttive effettive, soprattutto su quel campo che finora è rimasto un po’ in disparte e non ha avuto sbocchi: quello artistico. Ci sono, infatti, in primis le regole per cinema, teatri, mostre e musei nel nuovo protocollo che il premier sta progettando insieme al Governo. Per ora, una data precisa, effettiva, ancora non c’è. Infatti, il vero problema che “blocca” in qualche modo le avanzate del piano è ... Leggi su zon (Di martedì 13 aprile 2021) Ildi Mariopervaluta di portare l’Italia fuori dal lockdown. Ci saranno nuove regole per cinema, teatri e musei Forse si incomincia a vedere la luce fuori dal tunnel. Ilsta progettando unmolto arguto per portare fuori dal lockdown l’Italia intera. Mariovorrebbe ricominciare a puntare sulle attività produttive effettive, soprattutto su quel campo che finora è rimasto un po’ in disparte e non ha avuto sbocchi: quello artistico. Ci sono, infatti, in primis le regole per cinema, teatri, mostre e musei nel nuovo protocollo che il premier sta progettando insieme al. Per ora, una data precisa, effettiva, ancora non c’è. Infatti, il vero problema che “blocca” in qualche modo le avanzate delè ...

Advertising

LegaSalvini : ?????? Il Giornale: “Forse ora Speranza dovrà fornire alcune spiegazioni. Una su tutte: il suo ufficio ha davvero c… - PiazzapulitaLA7 : 'Il cambio di Governo ha prodotto un danno, perché l'attività del Governo si è fermata per quasi due mesi' Peter Go… - La7tv : #piazzapulita Covid, Peter #Gomez: 'Il cambio di Governo ha prodotto un danno, perché l'attività del Governo si è f… - twittingelenaa : RT @uolller: Ecco la mail del fornitore cinese di #respiratori: “...abbiamo appena ricevuto informazioni dall' onorevole #DAlema Massimo ch… - OryDf : @gilaut62 e come no lo so,lo so ecco perchè va in tv a difendere il governo dove il marito prima era ministro ora sottosegretario -