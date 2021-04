Golf | Pga Tour | niente più tamponi a giocatori vaccinati

(Di martedì 13 aprile 2021)piùCovid per iprima di un evento riguardante i principali circuiti americani di(PGA, PGAChampions e Korn Ferry). Sarebbe questa la decisione che il PGA, secondoDigest, avrebbe comunicato aiattraverso un e-mail. Il protocollo PGAHealth and Safety richiederebbe dunque che i protagonisti del green continuino a sottoporsi aprima di ogni torneo fino a quando non saranno passati 14 giorni dal richiamo del vaccino (seconda dose) Moderna o Pfizer. Stesso periodo di tempo per quel che concerne Johnson & Johnson (singola dose). Una volta passato quell’arco di tempo ...

Ultime Notizie dalla rete : Golf Pga

Agenzia ANSA

