Giuseppe Milazzo, chi è il produttore che avrebbe truffato Gianna Orrù (Di martedì 13 aprile 2021) Accuse reciproche, diffamazioni varie, difese: ecco cosa sta succedendo tra Gianna Orrù, la mamma di Valeria Marini, e Giuseppe Milazzo, l'uomo accusato di aver rubato alla signora oltre 300mila euro, in seguito ad una truffa che ha avuto ripercussioni non solo economiche ma anche psicologiche ed emotive su Gianna e sulla Marini. Seppure la notizia aveva fatto il giro del wel e dei giornali, non era arrivata ancora alcuna risposta da Milazzo che ha rotto il silenzio e ha accusato Gianna a sua volta. "È tutta una montatura della signora Orrù, lo sanno tutti che era innamorata di me." queste le dure parole di Giuseppe Milazzo alle telecamere de "Le Iene", che ha voluto rispondere alle accuse di truffa da parte di ...

