Fuori dal Coro, violenta aggressione ai danni della troupe di Mario Giordano: l’inviata finisce al pronto soccorso (Di martedì 13 aprile 2021) violenta aggressione ai danni di una troupe di Fuori dal Coro, la trasmissione condotta da Mario Giordano su Rete4. L’aggressore è un signore cubano corpulento armato di una grossa catena che, dalle immagini, mostrate sul profilo Twitter di Giordano stesso, si è avventato sia contro i due addetti alla sicurezza che seguivano la troupe, sui cameraman e infine si è scatenato sfondando un vetro dell’auto dove si era rifugiata l’inviata del programma di Rete4. I fatti sono accaduti in zona IV Novembre a Cuneo, durante un servizio dedicato alle occupazioni abusive di case, momentaneamente non occupate dai loro proprietari, da parte di migranti. l’inviata è stata ferita alle mani dalle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021)aidi unadidal, la trasmissione condotta dasu Rete4. L’aggressore è un signore cubano corpulento armato di una grossa catena che, dalle immagini, mostrate sul profilo Twitter distesso, si è avventato sia contro i due addetti alla sicurezza che seguivano la, sui cameraman e infine si è scatenato sfondando un vetro dell’auto dove si era rifugiatadel programma di Rete4. I fatti sono accaduti in zona IV Novembre a Cuneo, durante un servizio dedicato alle occupazioni abusive di case, momentaneamente non occupate dai loro proprietari, da parte di migranti.è stata ferita alle mani dalle ...

