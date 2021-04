Fratoianni: 'Non c'è trasparenza tra Ue e multinazionali del farmaco' (Di martedì 13 aprile 2021) Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra italiana, ha parlato di una sorta di frattura tra la Commissione dell'Unione Europea e le multinazionali del farmaco ai microfoni de La7 nel corso ... Leggi su globalist (Di martedì 13 aprile 2021) Nicola, segretario nazionale di Sinistra italiana, ha parlato di una sorta di frattura tra la Commissione dell'Unione Europea e ledelai microfoni de La7 nel corso ...

Advertising

MNdatv : RT @ardigiorgio: E mo a fratoianni chi glielo dice? Il brevetto per il vaccino angloitaliano c’era, ma l’union jack per il governo Conte no… - rspinazze : RT @ardigiorgio: E mo a fratoianni chi glielo dice? Il brevetto per il vaccino angloitaliano c’era, ma l’union jack per il governo Conte no… - cistannoafrega : RT @ardigiorgio: E mo a fratoianni chi glielo dice? Il brevetto per il vaccino angloitaliano c’era, ma l’union jack per il governo Conte no… - Angelo56702375 : @AntonelloAng @marialetiziama9 Una latrina di chiacchiere inutili, Fratoianni che parla di lavoro? Ma se non ha mai lavorato!! - ottogattotto : @ZzGiaco Puoi scegliere a tuo gradimento, questa è vera democrazia. Poi non capisco come grillocomunista possa esse… -