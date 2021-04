Fine Foods continua il piano di buy-back

Leggi su quifinanza

(Di martedì 13 aprile 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie comunicato il 30 aprile 2020 e avviato il 15 maggio 2020 in esecuzione di quanto deliberato dell’Assemblea degli Azionisti del 30 aprile,& Pharmaceuticals ha comunicato di aver acquistato, dal 5 al 9 aprile 2021, complessive 11.469 azioni proprie pari allo 0,0487% del capitale sociale al prezzo medio ponderato di 12,2493 euro, per un controvalore complessivo pari a 140.487 euro. A seguito degli acquisti indicati nel presente comunicato, al 9 aprile, la Società detiene 902.590 azioni proprie, pari al 3,8291% del capitale sociale. Nel frattempo, a Milano, discreta performance per& Pharmaceuticals che si attesta a 12,65 euro, in lieve aumento dello 0,80%.