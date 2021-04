EURO 2020: le partite che si giocheranno a Roma (Di martedì 13 aprile 2021) Il Governo italiano ha detto sì per il 25% del pubblico presente sugli spalti per EURO 2020. Ecco quali gare si giocheranno a Roma Da oggi è ufficiale: l’Olimpico di Roma ospiterà EURO 2020 e avrà i tifosi sugli spalti. Il Governo ha dato il suo ok all’apertura del 25% dello stadio per ospitare i supporter azzurri per le quattro gare degli EUROpei. Ma quali sono le sfide che si disputeranno nello stadio della Capitale? Si parte l’11 giugno con Italia-Turchia, mentre il 16 giugno spazio a Italia-Svizzera. Il 20 dello stesso mese ci sarà Italia-Galles. Il 3 luglio si giocherà invece un quarto di finale. Semifinali e finale previste invece a Londra. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 aprile 2021) Il Governo italiano ha detto sì per il 25% del pubblico presente sugli spalti per. Ecco quali gare siDa oggi è ufficiale: l’Olimpico diospiteràe avrà i tifosi sugli spalti. Il Governo ha dato il suo ok all’apertura del 25% dello stadio per ospitare i supporter azzurri per le quattro gare deglipei. Ma quali sono le sfide che si disputeranno nello stadio della Capitale? Si parte l’11 giugno con Italia-Turchia, mentre il 16 giugno spazio a Italia-Svizzera. Il 20 dello stesso mese ci sarà Italia-Galles. Il 3 luglio si giocherà invece un quarto di finale. Semifinali e finale previste invece a Londra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

