E anche la Var si arrende: in Premier non riescono a tracciare la linea del fuorigioco, e annullano il gol (Di martedì 13 aprile 2021) Lunghissimi minuti di proiezioni ortogonali, linee digitali disegnate sugli schermi del Var cercando di spaccare il centimetro, incrociando un tacco una punta, un gomito, una spalla. Alla fine la resa: gol annullato per fuorigioco, perché il guardalinee così l’aveva visto, e amen. Impossibile dimostrare il contrario al pc. Vale la presunzione di colpevolezza. La Premier, il campionato più anti-Var del pianeta, fa segnare il primo episodio di palese impotenza della tecnologia, con ovvie polemiche annesse. Ci rimette il West Brom, che contro il Southampton si è visto annullare la rete di Diagne. I replay hanno mostrato Diagne apparentemente in gioco, nonostante la bandiera alzata del guardalinee, ma presto si è capito che al Var non erano in grado di “tracciare una linea definitiva”. La spiegazione alla base della ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 aprile 2021) Lunghissimi minuti di proiezioni ortogonali, linee digitali disegnate sugli schermi del Var cercando di spaccare il centimetro, incrociando un tacco una punta, un gomito, una spalla. Alla fine la resa: gol annullato per, perché il guardalinee così l’aveva visto, e amen. Impossibile dimostrare il contrario al pc. Vale la presunzione di colpevolezza. La, il campionato più anti-Var del pianeta, fa segnare il primo episodio di palese impotenza della tecnologia, con ovvie polemiche annesse. Ci rimette il West Brom, che contro il Southampton si è visto annullare la rete di Diagne. I replay hanno mostrato Diagne apparentemente in gioco, nonostante la bandiera alzata del guardalinee, ma presto si è capito che al Var non erano in grado di “unadefinitiva”. La spiegazione alla base della ...

Advertising

RealPiccinini : Sono d’accordo con @LucaMarelli72 ed altri: #Maresca potrebbe aver frainteso le parole di @Ibra_official. Arriverà… - ClaMarchisio8 : Come nelle qualificazioni per #Qatar2022 , il Var manca anche in campionato ?? Speriamo nella line technology in caso di... ?? #JuveNapoli - TOSADORIDANIELA : RT @napolista: E anche la Var si arrende: in Premier non riescono a tracciare la linea del fuorigioco, e annullano il gol Il West Brom con… - sportli26181512 : Blackout #Dazn: ipotesi di un mese gratis agli abbonati: Il caso arriva anche in Lega: le società di Serie A torner… - napolista : E anche la Var si arrende: in Premier non riescono a tracciare la linea del fuorigioco, e annullano il gol Il West… -