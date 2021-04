Doping | Procura chiede 20 giorni di stop per Gasperini per insulti a ispettore

(Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. - (Adnkronos) - Il Tribunale Nazionale Antiha fissato l'udienza nei confronti dell'allenatore dell'Atalanta Gian Piero(tesserato Figc), per il giorno 10 maggio 2021 alle ore 15. Iltore antiPierfilippo Laviani ha deferito il tecnico nerazzurro con la richiesta di ventidi squalifica per "aver insultato undurante un controllo a sorpresa e inveito contro l' intero sistema anti, interrompendo un test in corso su un calciatore dell'Atalanta e obbligando il giocatore ad andare ad allenarsi". L'episodio contestato aè avvenuto il 7 febbraio scorso: al campo di allenamento dell'Atalanta si è presentato undi Nado Italia per un controllo ...

di Carlo D'Elia "Ilnelle palestre esiste ed è molto pericoloso per la salute: ai ragazzi che seguo dico sempre ... Gli otto denunciati sono indagati dalladi Lodi per somministrazione ...Il decreto di perquisizione emesso dalladella Repubblica di Treviso. I sontrolli sono scattati nelle province di Treviso , Padova , Cosenza, Napoli e Torino. I Nas di Treviso sono stati ...Roma, 13 apr. - (Adnkronos) - Il Tribunale Nazionale Antidoping ha fissato l'udienza nei confronti dell'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini (tesserato Figc), per il giorno 10 maggio 2021 all ...Ha insultato un ispettore durante un controllo a sorpresa e inveito contro l’intero sistema antidoping, interrompendo un test in corso su un calciatore dell’Atalanta e obbligando il giocatore ad andar ...