Diego Maradona | spunta un dettaglio incredibile | dove sono finiti i soldi?

Advertising

sscnapoli : ?? | #CoroaCoreLete, Acqua Lete, Main Sponsor della SSC Napoli, riporta le voci dei tifosi allo stadio Diego Armando… - mr_kubra : RT @FcInterNewsit: L'iniziativa del Napoli: cori digitali registrati su Tik Tok e riproposti al Diego Armando Maradona durante le partite h… - tolovethedamned : ma vogliamo parlare di dark side baby diego armando maradona che diventa padre? - Dome689 : RT @FcInterNewsit: L'iniziativa del Napoli: cori digitali registrati su Tik Tok e riproposti al Diego Armando Maradona durante le partite h… - sscalcionapoli1 : Renica al murales di Maradona: 'Il mito, la leggenda, Diego Armando Maradona' #Maradona -

Ultime Notizie dalla rete : Diego Maradona

ilmattino.it

Viaggi aerei, tasse, regali, telefoni cellulari, spese mediche e, addirittura un'armatura per un camion . La generosità diArmandoverso familiari e amici, ora ha un valore definitivo: 4.699.629 dollari . Queste le spese che il campione argentino ha sostenuto dal 2014 fino al giorno della sua morte e ...Che l'ex campione del NapoliArmandoavesse un cuore d'oro e non si sia mai risparmiato per aiutare , anche economicamente, partenti e amici è cosa risaputa. Fa però specie scoprire come la generosità del Pipe de ...Una battaglia che di fatto è cominciata il giorno dopo, ancora prima dei funerali. Perché l’eredità sportiva di Diego Maradona è una cosa, intramontabile. Ma quella materiale che reclamano in molti ...4.699.629 dollari. Ecco la cifra spesa da Diego Maradona dal 2014 fino al giorno della sua morte, a favore di parenti, soci e amici. L'avvocato Matias Morla ha tenuto la contabilità del campione ...