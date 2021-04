Dell annuncia XPS 13 OLED e la nuova linea di notebook Inspiron Intel e AMD | PrezziHDblog.it (Di martedì 13 aprile 2021) A distanza di una settimana dalla presentazione dei nuovi prodotti gaming, Dell annuncia oggi la variante 2021 di XPS 13 e l’aggiornamento Della gamma di notebook consumer Inspiron, senza dubbio una Della più vendute Dell’azienda statunitense. I nuovi arrivati abbracciano in modo particolare la piattaforma Intel EVO (ne abbiamo parlato QUI) con processori Intel Core 11a gen, ma non lasciano da parte i processori AMD Ryzen Mobile, decisamente interessanti quando guardiamo al rapporto prestazioni/efficienza; a questi ovviamente si aggiunge l’esperienza e la cura dei dettagli tipica di Dell che, soprattutto su XPS 13 OLED, offre una soluzione davvero interessante. Dell XPS 13 ... Leggi su helpmetech (Di martedì 13 aprile 2021) A distanza di una settimana dalla presentazione dei nuovi prodotti gaming,oggi la variante 2021 di XPS 13 e l’aggiornamentoa gamma diconsumer, senza dubbio unaa più vendute’azienda statunitense. I nuovi arrivati abbracciano in modo particolare la piattaformaEVO (ne abbiamo parlato QUI) con processoriCore 11a gen, ma non lasciano da parte i processori AMD Ryzen Mobile, decisamente interessanti quando guardiamo al rapporto prestazioni/efficienza; a questi ovviamente si aggiunge l’esperienza e la cura dei dettagli tipica diche, soprattutto su XPS 13, offre una soluzione davvero interessante.XPS 13 ...

