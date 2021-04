CORRIERE- Napoli, dietro la rinascita di Fabian Ruiz c’è Demme. Bakayoko errore di Gattuso (Di martedì 13 aprile 2021) Napoli – Fabian Ruiz e Diego Demme sono la nuova coppia del controcampo azzurro. Bakayoko ha deluso le aspettative. L’edizione odierna del CORRIERE dello Sport ha sottolinea l’importanza del duo Fabian-Demme nel Napoli di Gattuso: “Fabian Ruiz è uscito dagli equivoci, da quella zona d’ombra che gli era costata persino la simpatia popolare, trascinando uno dei talenti più eleganti del calcio europeo alla soglia della disaffezione. Nel Napoli ora c’è con spessore ed autorevolezza, ha la consapevolezza di essere garantito alle spalle da Demme, la facilità nel dialogo con chi gli sta davanti ed ha pure trovato il gol”. Il quotidiano sportivo aggiunge: “Il ... Leggi su napolipiu (Di martedì 13 aprile 2021)e Diegosono la nuova coppia del controcampo azzurro.ha deluso le aspettative. L’edizione odierna deldello Sport ha sottolinea l’importanza del duoneldi: “è uscito dagli equivoci, da quella zona d’ombra che gli era costata persino la simpatia popolare, trascinando uno dei talenti più eleganti del calcio europeo alla soglia della disaffezione. Nelora c’è con spessore ed autorevolezza, ha la consapevolezza di essere garantito alle spalle da, la facilità nel dialogo con chi gli sta davanti ed ha pure trovato il gol”. Il quotidiano sportivo aggiunge: “Il ...

