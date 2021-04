“Che vi possano ammazzare, me***!”. Sfuriata a Pomeriggio 5, Barbara D’Urso costretta a intervenire (Di martedì 13 aprile 2021) Puntata incandescente quella di ‘Pomeriggio Cinque’. L’appuntamento del 13 aprile è iniziato con la prima parte dedicata ad un fatto di cronaca nera, che ha colpito l’Italia per un lungo periodo. E ciò che è stato mandato in onda ha fatto restare di ghiaccio tutto il pubblico da casa. Inevitabilmente anche la stessa Barbara D’Urso ha dovuto commentare l’episodio, davvero molto forte. La conduttrice Mediaset ha voluto dire la sua su una vicenda tanto delicata quanto drammatica. Nella puntata del 12 aprile è invece andata in scena un’intervista commovente, rilasciata da Jo Squillo. Ha infatti ammesso che non potrà più correre e ballare: “Sono due anni che ho la tendinite e dalla rottura del piede ho cambiato postura. Ho usato troppo il ginocchio e ballando mi sono giocata la cartilagine. Adesso sto facendo delle infiltrazioni che sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 aprile 2021) Puntata incandescente quella di ‘Cinque’. L’appuntamento del 13 aprile è iniziato con la prima parte dedicata ad un fatto di cronaca nera, che ha colpito l’Italia per un lungo periodo. E ciò che è stato mandato in onda ha fatto restare di ghiaccio tutto il pubblico da casa. Inevitabilmente anche la stessaha dovuto commentare l’episodio, davvero molto forte. La conduttrice Mediaset ha voluto dire la sua su una vicenda tanto delicata quanto drammatica. Nella puntata del 12 aprile è invece andata in scena un’intervista commovente, rilasciata da Jo Squillo. Ha infatti ammesso che non potrà più correre e ballare: “Sono due anni che ho la tendinite e dalla rottura del piede ho cambiato postura. Ho usato troppo il ginocchio e ballando mi sono giocata la cartilagine. Adesso sto facendo delle infiltrazioni che sono ...

