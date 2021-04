Caporalato nel Cagliaritano, denunciato un agricoltore (Di martedì 13 aprile 2021) Faceva vivere due servi pastori in casolari diroccati, a volte senza servizi igienici, che non aveva regolarmente assunto e li pagava pochissimo. E' quanto hanno scoperto i carabinieri del Nucleo ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 aprile 2021) Faceva vivere due servi pastori in casolari diroccati, a volte senza servizi igienici, che non aveva regolarmente assunto e li pagava pochissimo. E' quanto hanno scoperto i carabinieri del Nucleo ...

Giuggio72684862 : RT @AnsaSardegna: Caporalato nel Cagliaritano, denunciato un agricoltore. Sfruttava 2 lavoratori in nero, dormivano in casolari fatiscenti… - AnsaSardegna : Caporalato nel Cagliaritano, denunciato un agricoltore. Sfruttava 2 lavoratori in nero, dormivano in casolari fatis… - v_affinita : Ottimo articolo di @MaoFranco56 sulla questione dello sfruttamento del lavoro agricolo in Europa. Il caporalato è u… - RadioMir4 : RT @GrSociale: INTERVISTA ?? - I nuovi consumi, la crisi, la situazione nel Mezzogiorno e un nuovo patto tra lavoratori e consumatori contro… - GrSociale : INTERVISTA ?? - I nuovi consumi, la crisi, la situazione nel Mezzogiorno e un nuovo patto tra lavoratori e consumato… -