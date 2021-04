Camera: al posto di Sanga subentra la dem Leyla Ciagà, ex assessora a Bergamo (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) – Sarà Leyla Ciagà a subentrare al posto di Giovanni Sanga che, primo dei non eletti, ha rinunciato al seggio lasciato da Maurizio Martina per incompatibilità con la presidenza della Sacbo, la società di gestione dell’aeroporto di Bergamo Orio al Serio. La dem Ciagà è stata assessore all’Ambiente al comune di Bergamo. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) – Saràre aldi Giovanniche, primo dei non eletti, ha rinunciato al seggio lasciato da Maurizio Martina per incompatibilità con la presidenza della Sacbo, la società di gestione dell’aeroporto diOrio al Serio. La demè stata assessore all’Ambiente al comune di. L'articolo CalcioWeb.

marcofurfaro : Prima dicono che 'il Parlamento non dovrebbe perdere tempo con la #LeggeZan', poi bloccano la Camera per 12 ore con… - TV7Benevento : Camera: al posto di Sanga subentra la dem Leyla Ciagà, ex assessora a Bergamo... - Epesses59Tigre : RT @lciucciovino: @CarloCalenda Se proprio, lo scoop è il seguente: #Renzi e #Boschi hanno ricevuto messaggi con tentativo di corruzione e… - Hood02100 : @moietledeluge Mai avuto la TV in camera, quello è il posto deputato al sonno, tutt'al più ad una buona lettura, an… - revdesert : sabato rimetto a posto tutta camera di mio fratello e mi trasferisco in quella non ho capito perché devo tenermi la… -