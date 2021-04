Calcio: Moggi, ‘Gattuso lascerà Napoli per trasferirsi alla Fiorentina’ (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. – (Adnkronos) – “Per la Champions ci sta provando anche il Napoli, nonostante Gattuso abbia già le valigie pronte per trasferirsi dalla città di Pulcinella a quella del Sommo Poeta Dante”. Così su Twitter Luciano Moggi, ex direttore sportivo del Napoli ai tempi di Diego Maradona. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. – (Adnkronos) – “Per la Champions ci sta provando anche il, nonostante Gattuso abbia già le valigie pronte percittà di Pulcinella a quella del Sommo Poeta Dante”. Così su Twitter Luciano, ex direttore sportivo delai tempi di Diego Maradona. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

