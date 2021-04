Brenda Song e Macaulay Culkin hanno avuto un bambino (Di martedì 13 aprile 2021) Brenda Song (London Tipton) e Macaulay Culkin (Kevin di Mamma ho perso l’Aereo) hanno avuto un figlio insieme Brenda Song e Macaulay Culkin, dopo anni di convivenza hanno dato alla luce una bambina. L’annuncio ha lasciato senza parole moltissimi utenti del web che non erano a conoscenza della loro relazione. Chi infatti, non ha mai visto Zack e Cody al Grande Hotel o Mamma ho perso l’aereo? Quasi tutti almeno una volta nella vita abbiamo visto la simpatica serie tv o questo classico film della programmazione natalizia e quasi tutti abbiamo riconosciuto che i due neogenitori sono proprio protagonisti di questi due prodotti. In particolare, lei era la bellissima e ricchissima London Tipton amica ... Leggi su zon (Di martedì 13 aprile 2021)(London Tipton) e(Kevin di Mamma ho perso l’Aereo)un figlio insieme, dopo anni di convivenzadato alla luce una bambina. L’annuncio ha lasciato senza parole moltissimi utenti del web che non erano a conoscenza della loro relazione. Chi infatti, non ha mai visto Zack e Cody al Grande Hotel o Mamma ho perso l’aereo? Quasi tutti almeno una volta nella vita abbiamo visto la simpatica serie tv o questo classico film della programmazione natalizia e quasi tutti abbiamo riconosciuto che i due neogenitori sono proprio protagonisti di questi due prodotti. In particolare, lei era la bellissima e ricchissima London Tipton amica ...

Advertising

iamnotscialla : Brenda Song e Ashley Tisdale che diventano madri a distanza di qualche settimana, potrei piangere - yugencloud : brenda song è madre.. mi sento davvero vecchia.. - hecatefldn : cioè ma qua ashley tisdale e brenda song sono diventate mamme mentre io chiamo ancora la mia perché dimentico le chiavi di casa IN casa - soleilinski : In che senso Brenda Song e Macaulay Culkin hanno avuto un figlio? Io ero rimasta a London Tipton e a Mamma ho perso… - imapapergirl : a sapere che brenda song stava e sta con l'attore di mamma ho perso l'aereo eravamo solo io e me stessa adoro mi s… -