Ban account WhatsApp: basta conoscere il numero della vittima (Di martedì 13 aprile 2021) Per bloccare l'account WhatsApp di qualsiasi persona è sufficiente conoscere il suo numero di telefono. Questo è quanto emerge dalla ricerca di alcuni esperti spagnoli, che avrebbero messo in evidenza il bug, per cui basterebbe aver installato l'app della piattaforma IM sullo smartphone e conoscere il numero di telefono della vittima, che continuerà a ricevere codici di verifica a mezzo SMS mentre il malintenzionato insisterà nello sbagliarlo intenzionalmente per il prolungamento dei tempi di attesa relativi alla ricezione di un nuovo codice, fino a toccare quota 12 ore. La ricezione dei codici di verifica, fino a questo momento, rappresentano l'unico fastidio associato alle azioni del cyber-delinquente, almeno fino a che la ...

