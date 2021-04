Andrea Zenga mette a tacere Dayane Mello: “Il suo parere non mi interessa” (Di martedì 13 aprile 2021) Andrea Zenga contro Dayane Mello Nelle nuova puntata di ‘Non succederà più’ su Radio Radio, condotta da Giada Di Miceli quest’ultima ha ospitato Andrea Zenga, reduce dalla sua recente esperienza al Grande Fratello Vip 5. In quell’occasione il figlio dell’ex portiere dell’Inter e della Nazionale di calcio ha rotto il silenzio su Dayane Mello. Ricordiamo che quest’ultima all’interno della casa più spiata d’Italia ha avuto un rapporto speciale con Rosalinda Cannavò, un’amicizia che alla fine si è un po’ rovinata. Non appena la presentatrice del format radiofonico gli ha ricordato che la modella sudamericana ha messo in dubbio la sua storia d’amore con la 8enne messinese, l’ex gieffino non è rimasto a guardare. “Sinceramente non mi ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 13 aprile 2021)controNelle nuova puntata di ‘Non succederà più’ su Radio Radio, condotta da Giada Di Miceli quest’ultima ha ospitato, reduce dalla sua recente esperienza al Grande Fratello Vip 5. In quell’occasione il figlio dell’ex portiere dell’Inter e della Nazionale di calcio ha rotto il silenzio su. Ricordiamo che quest’ultima all’interno della casa più spiata d’Italia ha avuto un rapporto speciale con Rosalinda Cannavò, un’amicizia che alla fine si è un po’ rovinata. Non appena la presentatrice del format radiofonico gli ha ricordato che la modella sudamericana ha messo in dubbio la sua storia d’amore con la 8enne messinese, l’ex gieffino non è rimasto a guardare. “Sinceramente non mi ...

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Zenga Andrea Zenga risponde a Dayane Mello: 'La chimica c'è, ma pensi ciò che vuole' Dayane Mello continua a non credere nella veridicità dei sentimenti tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga . La coppia è nata nella casa del Grande Fratello Vip , proprio sotto gli occhi della modella brasiliana, la quale tuttavia non l'ha mai accettata di buon grado. La relazione ha anzi ...

