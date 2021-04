Alessandra Galloni, una donna alla guida della Reuters (Di martedì 13 aprile 2021) Da oggi sarà una donna a guidare l'agenzia britannica Reuters: Alessandra Galloni. E' la prima volta in 170 anni di storia della prestigiosa testata giornalistica. Galloni, 47 anni, nata a Roma, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 aprile 2021) Da oggi sarà unare l'agenzia britannica. E' la prima volta in 170 anni di storiaprestigiosa testata giornalistica., 47 anni, nata a Roma, ...

Advertising

ilpost : Alessandra Galloni sarà la nuova direttrice di Reuters: sarà la prima donna a ricoprire questo ruolo - HuffPostItalia : Alessandra Galloni alla guida di Reuters, è la prima donna in 170 anni - TgLa7 : Alessandra Galloni, una donna alla guida della #Reuters. E' la prima volta in 170 anni di storia dell'agenzia britannica - DaisyMarchi : RT @RiccardoPennisi: Alessandra Galloni, romana di 47 anni, sarà la prima direttrice in 170 anni dell'agenzia internazionale di stampa Reut… - nicomar2610 : RT @lapoelkann_: Due belle notizie per due bravissime donne italiane ????: Maria Chiara Carrozza @MC_Carro nuova Presidente del Centro Nazion… -