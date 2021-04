Agenzia delle Entrate, la truffa dei rimborsi IVA: come riconoscere le mail false e cosa fare se si cade nella trappola (Di martedì 13 aprile 2021) La truffa per i rimborsi IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate è soltanto l'ultima delle mail fasulle che provano a farci cadere in trappola: dall'RC auto alle carte di credito, dalle utenze domestiche ai conti correnti sono molti gli italiani che si ritrovano con il computer bloccato o con i conti svuotati a causa di un messaggio aperto nella casella di posta. Uno sconto imperdibile sull'assicurazione della macchina, un disguido con il conto bancario o l'immancabile addebito (fasullo) di App Store, PayPal o Netflix: la fantasia e le news di attualità scatenano la mente dei criminali informatici che tentano ogni strada per farsi strada sul tuo computer o sul tuo smartphone e rubarti le informazioni personali. A volte ... Leggi su gqitalia (Di martedì 13 aprile 2021) Laper iIVA da parte dell'è soltanto l'ultimafasulle che provano a farcire in: dall'RC auto alle carte di credito, dalle utenze domestiche ai conti correnti sono molti gli italiani che si ritrovano con il computer bloccato o con i conti svuotati a causa di un messaggio apertocasella di posta. Uno sconto imperdibile sull'assicurazione della macchina, un disguido con il conto bancario o l'immancabile addebito (fasullo) di App Store, PayPal o Netflix: la fantasia e le news di attualità scatenano la mente dei criminali informatici che tentano ogni strada per farsi strada sul tuo computer o sul tuo smartphone e rubarti le informazioni personali. A volte ...

