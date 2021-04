Yamaha - In arrivo un powertrain elettrico da 476 CV (Di lunedì 12 aprile 2021) La Yamaha presenta un nuovo powertrain modulare per auto elettriche: appositamente ideato per vetture sportive, può arrivare a erogare fino a 476 CV. Si tratta di un'evoluzione del progetto avviato a inizio anno, quando fu ufficializzato per la prima volta un nuovo sistema propulsivo con motore a magneti permanenti in grado di erogare potenze comprese tra 47 e 272 CV. Ordinazioni aperte. In attesa di presentare nel dettaglio il powertrain all'Esposizione d'ingegneria automobilistica di Yokohama, in programma dal 26 al 28 maggio, la Casa giapponese ha fatto sapere di essere già disposta a raccogliere eventuali ordini. Al momento le informazioni inerenti al motore elettrico da 476 CV, raffreddato ad olio, sono ridotte all'osso: la sua principale peculiarità riguarda la costruzione compatta, che integra la trasmissione ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 12 aprile 2021) Lapresenta un nuovomodulare per auto elettriche: appositamente ideato per vetture sportive, può arrivare a erogare fino a 476 CV. Si tratta di un'evoluzione del progetto avviato a inizio anno, quando fu ufficializzato per la prima volta un nuovo sistema propulsivo con motore a magneti permanenti in grado di erogare potenze comprese tra 47 e 272 CV. Ordinazioni aperte. In attesa di presentare nel dettaglio ilall'Esposizione d'ingegneria automobilistica di Yokohama, in programma dal 26 al 28 maggio, la Casa giapponese ha fatto sapere di essere già disposta a raccogliere eventuali ordini. Al momento le informazioni inerenti al motoreda 476 CV, raffreddato ad olio, sono ridotte all'osso: la sua principale peculiarità riguarda la costruzione compatta, che integra la trasmissione ...

Advertising

fmimolise : Yamaha MX elettrica in arrivo quest'anno?: Tra annunci, slanci e ritardi, il progetto della YZ250F spinta da motore… - infoiteconomia : R7, R9, R20… novità in arrivo in Yamaha? - liviofgarofalo : Soddisfazioni. Qatar. Il gran premio di #motogp va #Quartararo su #yamaha, poi Zarco e Martin su Ducati. Con un for… - FormulaPassion : #MotoGP | #Quartararo batte le Ducati del team Pramac #DohaGP - automotorinews : ?? #DohaGP, vince Fabio #Quartararo ???? Chiudono il podio le due #Ducati Pramac di Johann #Zarco e Jorge #Martin ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Yamaha arrivo MotoGP - Quartararo: 'Portimão dirà nostro potenziale' - FormulaPassion.it Il francese ritiene infatti il circuito delle Algarve un indicatore attendibile della forza della Yamaha: ' L'anno scorso Portimão è stata una delle piste più difficili per noi. A parte Franco ...

Brivio: 'Attratto dalla sfida della F1' - FormulaPassion.it ... che vinto tutto quello che era possibile vincere in MotoGP, prima con Valentino Rossi e la Yamaha ... Il suo arrivo è molto positivo per la squadra, stimola tutti a spingere di più', ha concluso il ...

Yamaha: in arrivo un powertrain elettrico da 476 CV - Quattroruote.it Quattroruote In arrivo un powertrain elettrico da 476 CV La Yamaha presenta un nuovo powertrain modulare per auto elettriche: appositamente ideato per vetture sportive, può arrivare a erogare fino a 476 CV. Si tratta di un’evoluzione del progetto avviato a ...

Yamaha: arriva un motore elettrico da 350 kW La nuova unità verrà presentata a fine maggio all’esposizione di Yokohama e sarà principalmente adottata per i modelli Hyper-EV, quelli del segmento elettrico ad alto rendimento ...

Il francese ritiene infatti il circuito delle Algarve un indicatore attendibile della forza della: ' L'anno scorso Portimão è stata una delle piste più difficili per noi. A parte Franco ...... che vinto tutto quello che era possibile vincere in MotoGP, prima con Valentino Rossi e la... Il suoè molto positivo per la squadra, stimola tutti a spingere di più', ha concluso il ...La Yamaha presenta un nuovo powertrain modulare per auto elettriche: appositamente ideato per vetture sportive, può arrivare a erogare fino a 476 CV. Si tratta di un’evoluzione del progetto avviato a ...La nuova unità verrà presentata a fine maggio all’esposizione di Yokohama e sarà principalmente adottata per i modelli Hyper-EV, quelli del segmento elettrico ad alto rendimento ...