Usa, bambino di tre anni spara e uccide il fratellino di 8 mesi a Houston, in Texas (Di lunedì 12 aprile 2021) . Tragedia in Texas dove un bambino di tre anni ha sparato e ucciso il fratellino di otto mesi con un colpo di pistola. È avvenuto nel pomeriggio di venerdì negli Stati Uniti, a Houston: in casa in quel momento vi erano quattro adulti, così come riferito dalla polizia che sta indagando sull’accaduto. Sarebbe stato raggiunto da un colpo di pistola esploso dal fratellino di soli tre anni, il bambino di soli otto mesi morto venerdì pomeriggio a Houston, in Texas. Il piccolo è giunto in ospedale poco dopo ma i medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo: sul posto poco dopo è giunta anche la polizia allertata proprio dal personale sanitario. Si indaga sulla ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 12 aprile 2021) . Tragedia indove undi trehato e ucciso ildi ottocon un colpo di pistola. È avvenuto nel pomeriggio di venerdì negli Stati Uniti, a: in casa in quel momento vi erano quattro adulti, così come riferito dalla polizia che sta indagando sull’accaduto. Sarebbe stato raggiunto da un colpo di pistola esploso daldi soli tre, ildi soli ottomorto venerdì pomeriggio a, in. Il piccolo è giunto in ospedale poco dopo ma i medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo: sul posto poco dopo è giunta anche la polizia allertata proprio dal personale sanitario. Si indaga sulla ...

