Uomini e Donne, quanto guadagna Gianni Sperti? Stipendio e incassi (Di lunedì 12 aprile 2021) Gianni Sperti è uno dei volti più conosciuti e amati della trasmissione Uomini e Donne. Ma quanto guadagna l’opinionista del programma di Canale 5? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianni (@GianniSpertiofficial) Gianni Sperti è da tantissimi anni seduto nello studio di Uomini e Donne nel ruolo di opinionista. Insieme a Tina L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 12 aprile 2021)è uno dei volti più conosciuti e amati della trasmissione. Mal’opinionista del programma di Canale 5? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@official)è da tantissimi anni seduto nello studio dinel ruolo di opinionista. Insieme a Tina L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

poliziadistato : #10aprile 169° #AnniversarioPolizia Il Presidente #Mattarella 'Le donne e gli uomini della Polizia di Stato hanno… - luigidimaio : Oggi, nel 169° #AnniversarioPolizia, voglio rinnovare il mio ringraziamento alle donne e agli uomini della… - Roberto_Fico : Grazie alle donne e agli uomini della @poliziadistato che con dedizione e spirito di sacrificio svolgono il loro la… - o0kaay_h0bi : RT @singvlarity___: vorrei dire che metà delle views sono grazie a tutti gli italiani sottoni per dynamite dopo averla ascoltata al grande… - jk_svoice : RT @sheslayss: Inutile scomodare Nietzsche per dire l'ennesima cazzata misogina. Gli uomini si sentono toccati dal movimento me too perché… -