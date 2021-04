Tram | scatta il ricorso al presidente Mattarella | ' Così forse si arriverà a un confronto vero'

Advertising

GianniJ08 : @IlBarone_Siculo @_NonDirmelo_ Tram, treni... In settimana leggevo un articolo dove si raccomandava di non toccare… -

Ultime Notizie dalla rete : Tram scatta

BolognaToday

Per quanto personalmente io sia favorevole alla metropolitana, come già la giunta Guazzaloca aveva ottenuto i fondi Europei si potrebbe ragionare su unpoco invasivo sia nei cantieri che nel suo ...FIRENZE - In viale Matteotti mentre sono in corso i lavori per la realizzazione della camerettal'intervento di posa della grossa tubazione in corrispondenza dell'incrocio con via Fra' Bartolommeo. Questo consentirà di collegare il tratto di nuova condotta, da posare tra viale Matteotti e ...La Polizia Ferroviaria di Messina, nella serata di ieri, ha arrestato un uomo di 59 anni per violenza sessuale ai danni di due ragazze di 16 e 17 anni. Gli agenti avevano soccorso alcuni ragazzi; eran ...Dai social network più moderni spuntano rarità antiche che ci fanno scoprire come era Prati una volta. In questo caso 131 anni fa. Il gruppo Facebook ...