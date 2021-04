Tensione alla manifestazione a Roma Bombe carta verso gli agenti

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tensione alla

12 apr 15:27 Roma, sit - in di "Io Apro": scontri fra manifestanti e polizia Sale laa ... con un incremento di 500mila unità rispettosettimana precedente. E' stato così raggiunto con ...Sale lain piazza a Roma dove ristoratori, partite Iva, mondo dello sport e della cultura si sono ... Tredici, provenienti dalla Sicilia, sono state bloccate dalle forze dell'ordine...da parte della polizia.Alta la tensione; gli agenti hanno sparato proiettili di gomma e gas lacrimogeni sulla folla per disperderla mentre in molti alzavano le braccia e gridavano di non sparare ...Facebook Shares Centro di Roma blindato e tutte le ztl chiuse per evitare assembramenti durante la manifestazione non autorizzata davanti a Montecitorio, organizzata dal movimento dei ristoratori ‘Io ...