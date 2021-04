Advertising

DividendProfit : SRT (gruppo Salcef) raddoppia la propria capacità produttiva -

Salcef, società attiva nella manutenzione e costruzione di infrastrutture ferroviarie, ha reso noto che la controllata SRT ha ...SRT, società del Gruppo Salcef operativa nel settore della progettazione, costruzione e manutenzione di mezzi ferroviari, ha notevolmente incrementato la propria capacità produttiva, con l'apertura di ... sia al mercato esterno e, in particolare, in linea con altre società del gruppo Salcef, punta a crescere nel mercato USA, con la produzione di mezzi rotabili appositamente studiati per tale ...