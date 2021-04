Speranza “Riaperture graduali | servono cautela e prudenza”

(Di lunedì 12 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Le scelte sono fatte partendo dall’evidenza scientifica. E seguendo un unico obiettivo a cui sarò sempre fedele, che mi assegna la Costituzione: tutelare la salute delle persone. Il quadro è tuttora complesso: la curva delle ultime settimane si è piegata grazie alle misure attuate. Ma a causa della variante inglese il livello di contagio è ancora molto alto e la pressione sui presidi sanitari assai significativa: 3585 ricoverati in terapia intensiva”. Lo dice in un’intervista al quotidiano La Repubblica il ministro della Salute, Roberto, che a una domanda sulle possibilirisponde: “Penso che ad aprile convenga tenere ancora la massima. Ma credo anche che nelle prossime settimane l’incrocio tra l’effetto delle misure delle zone rosse e il contemporaneo significativo aumento delle ...

'Serve un calendario per le- suggerisce il leader leghista - graduale e selettivo ... e per dare agli italiani segnali concreti di rinascita e'. Nessuno dei membri del governo, ...Mentre il ministro della Salute Robertoin un'intervista a Repubblica frena sulle zone gialle a maggio , per Garavaglia la cosa più importante è dare una prospettiva. "Ovvio che sarei più ...Mentre i cinema e i teatri, dopo la promessa disattesa delle riaperture lo scorso 27 marzo ... settimane con meno limitazioni”, ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza a Che tempo che fa.ROMA (ITALPRESS) - "Le scelte sono fatte partendo dall'evidenza scientifica. E seguendo un unico obiettivo a cui saró sempre fedele, che mi assegna la Costituzione: tutelare la salute delle persone. I ...