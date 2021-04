Speranza ottimista in vista dell’estate | “Ci potremo consentire molte più libertà” Ma dipende dalla campagna di vaccinazione…

(Di lunedì 12 aprile 2021) Emergenza coronavirus, il Ministro della Salute Robertoindella prossima estate: “Cipiù”. Si diceil ministro della Salute Robertoindella prossima estate, quando potremmo iniziare a vivere con maggiore, a patto che ladi vaccinazione prosegua secondo il programma prefissato., “in” Intervenuto ai microfoni de la Repubblica, il Ministro della Salute Robertoha fatto sapere, come ricordato anche dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, che non è possibile fissare una ...

Lo ha detto il ministro della Salute Robertoparlando della prossima estate che immagina molto diversa da questi mesi. Tuttavia, ha ... 'Ma sono- dice a Repubblica - . Se riusciremo a ...ROMA. Il ministro della Salute Robertoimmagina un'estate molto diversa da questi mesi . Ma serve attenzione e gradualità, non c'è un'ora X in cui scompaiono le misure . "Ma sono- dice a Repubblica - . Se riusciremo a ...'Ma sono ottimista - dice a Repubblica -. Se riusciremo a vaccinare la maggior parte della popolazione, questa estate ci potremo consentire molte più libertà'. Indica poi due novità in arrivo: richiam ...Come sarà la prossima estate, Speranza parla di mesi molto diversi da quelli vissuti recentemente dagli italiani ...