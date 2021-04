Serie B | il Chievo stende il Pisa | firme di Garritano e De Luca 2-0

Advertising

Vittoria fondamentale in chiave playoff per il Chievo che supera al Bentegodi il Pisa per 2-0. Gialloblu' gia' avanti al 3' grazie ad un tap-in di testa di Garritano dopo una conclusione di Canotto ...Il Chievo torna a vincere dopo 5 gare ... Canotto ha davvero un passo da serie A, a destra, fa ammonire Mazzitelli e Marsura, peraltro in mezzo è rimproverato dall'allenatore Aglietti per un numero ...