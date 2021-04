Serie A | Benevento-Sassuolo 0-1 | un autogol regala i 3 punti a De Zerbi La classifica aggiornata

(Di lunedì 12 aprile 2021) Ilottiene un successo di misura sul.Roberto Deha affrontato il suo passato in questo posticipo della trentesima giornata diA. Risultato positivo per lui e per la formazione neroverde, che grazie all'autorete di Barba ottiene ulteriori trea conferma del processo di crescita e maturazione intrapreso dagli emiliani. Una prova di carattere della franchigia di Reggio Emilia, che ha dovuto affrontare unin forma ma poco concreto. Pippo Inzaghi può comunque essere soddisfatto per una formazione che non ha mollato fino agli sgoccioli del match e che si conferma una delle più grandi sorprese di questo campionato.Di seguito la.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" ...

Un autogol di Barba ispirato da una deliziosa progressione di Boga condanna il, che crolla in casa contro un Sassuolo che domina il match e spreca anche tanto, rischiando grosso nel finale. De Zerbi porta via dal Vigorito tre punti che lo proiettano a quota 43 in ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 30ª giornata diA 2020/21: pagelleSassuolo Le pagelle dei protagonisti del match trae Sassuolo, valido per la 30ª giornata del campionato diA 2020/2021. TOP: Consigli FLOP: Barba ...La trentesima giornata di Serie A termina allo stadio Ciro Vigorito con la sfida fra i padroni di casa del Benevento e gli ospiti del Sassuolo. Si conclude male lo scontro per le streghe a causa di ...Il posticipo del lunedì sera della 30sima giornata del campionato di Serie A tra Benevento e Sassuolo termina con la vittoria degli emiliani per 1-0. L’episodio chiave alla fine del primo tempo con l’ ...