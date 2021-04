Sassuolo | Rossi | «Mercato? In estate terremo la nostra linea»

Advertising

sassuolonews : Rossi: 'Mercato Sassuolo? Vi spiego il nostro piano per l'estate' -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Rossi

Sassuolonews.net

... al sostegno ai pazienti del Day Service oncologico di Vignola negli spostamenti asino ad ... "E' per noi una grande emozione ricordare con questo mezzo il nostro amato socio Giovanni" ...... il 25 ottobre del 2015 contro ilal Meazza, e da quel momento in po il numero uno di ... una vera e propria icona che ha scritto pagine importanti della storia del club di via Aldoe ha ...Un nuovo mezzo per rispondere alle tante esigenze quotidiane, a volte anche emergenziali, dell’Ospedale di Vignola. Lo ha donato il Rotary Club in memoria di uno dei suoi soci scomparso tragicamente l ...Il Milan, l’Inter, la Juventus ma anche il Chelsea e il Manchester City: tutti vogliono Lorenzo Pellegrini del Sassuolo nel prossimo calciomercato, ma attenzione alla clausola... La Juventus fa sul se ...