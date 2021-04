Sassuolo | Consigli | «Europa League? Finchè c’è una speranza…»

(Di lunedì 12 aprile 2021) Andreasi prende la copertina della vittoria delsul Benevento: ecco le dichiarazioni del portiere delAndrea, portiere del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul Benevento. LA GARA – «Sono felice, due belle parate alla fine, finalmente sono servite a tenere la porta inviolata, bene così. E’ stata una bella vittoria, qui è sempre difficile giocare». FINALE DI STAGIONE – «Manca chiudere le partite quando si possono chiudere, manca fare i gol quando si possono fare perché creiamo tantissimo e non sempre siamo concreti. Serve difendere in 11 perché a volte impostiamo in 11 ma difendiamo in 5-6. Noi abbiamo i nostri obiettivi. Anche l’anno scorso sembravamo lontanissimi di tutto e con una serie di vittorie ci siamo riavvicinati a una speranza ...

Advertising

SassuoloUS : FINALE | #BeneventoSassuolo 0?-1? Il Sassuolo torna alla vittoria!!!! Tantissime occasioni nel secondo tempo per i… - CasaDoEsporteOF : ???????????? Benevento 0x1 Sassuolo ? Barba (Gol contra) 45' Destaques via SofaScore: BEN: Depaoli 7.4 USS: Consigli… - corra_davide : RT @GruppoEsperti: Stasera ha salvato il #Sassuolo calando parate prodigiose soprattutto nel finale. Chiamatelo pure Sant'Andrea #Consigli… - corra_davide : RT @Gazzetta_it: Un'autorete lancia De Zerbi all'8° posto, poi ci pensa #Consigli #BeneventoSassuolo - anteprima24 : ** Le mani di #Consigli sul successo del #Sassuolo: 'Vi dico la parata più difficile' ** -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Consigli

Sport Fanpage

... poi a fine ripresa regala il vantaggio alcon una sciagurata autorete Depaoli 5,5 : ... entra con la voglia di spaccare il mondo, chiamaa una doppia parata ma non fa di più) All. ...Commenta per primo Benevento -0 - 16,5 : sale in cattedra nel finale di partita, quando salva il risultato con due interventi provvidenziali Muldur 6 : attento in fase difensiva, prezioso in quella offensiva ...Benevento Sassuolo 0-1. Autogol di Barba. Giallorossi vicini al pareggio nel recupero, ma così come all'andata, Consigli fa una buona prestazione.“De Zerbi è il tecnico italiano più bravo in circolazione. Però, credo che non sia adatto alla piazza di Napoli. In azzurro spero nella riconferma di Gattuso”. L’ha detto oggi ai microfoni di Radio Cr ...