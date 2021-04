Russia-Ucraina, perché evitare una guerra (nucleare). Parla Rojansky (Di lunedì 12 aprile 2021) Matthew Rojansky è tra i più rispettati esperti di Russia negli Stati Uniti. Direttore del Kennan Institute del Wilson Center, prestigioso think tank di Washington DC, ha vissuto e lavorato con la diplomazia americana sia a Mosca che a Kiev. Conosce da vicino la guerra che dal 2014 continua nel Donbass, spesso lontano dai riflettori internazionali. Ora, dice a Formiche.net, bisogna evitare a tutti costi un conflitto su larga scala fra due potenze, Russia e Stati Uniti, che hanno una cosa in comune: le armi nucleari. Rojansky, è di nuovo guerra? C’è già una guerra in corso, da ben sette anni. Capisco che la pandemia e i problemi politici europei distolgano l’attenzione. Ma ogni mese muoiono decine di persone. Ma è stata siglata una tregua, a luglio. Sì, ... Leggi su formiche (Di lunedì 12 aprile 2021) Matthewè tra i più rispettati esperti dinegli Stati Uniti. Direttore del Kennan Institute del Wilson Center, prestigioso think tank di Washington DC, ha vissuto e lavorato con la diplomazia americana sia a Mosca che a Kiev. Conosce da vicino lache dal 2014 continua nel Donbass, spesso lontano dai riflettori internazionali. Ora, dice a Formiche.net, bisognaa tutti costi un conflitto su larga scala fra due potenze,e Stati Uniti, che hanno una cosa in comune: le armi nucleari., è di nuovo? C’è già unain corso, da ben sette anni. Capisco che la pandemia e i problemi politici europei distolgano l’attenzione. Ma ogni mese muoiono decine di persone. Ma è stata siglata una tregua, a luglio. Sì, ...

