Napoli | Eav ha proposto De Luca di creare centro vacinale a proprie spese

(Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Il presidente dell’Eav Umberto De Gregorio haal presidente della Regione Campania Vincenzo Dedia lorounvaccinale a Porta Nolana. Queste le sue parole a Radio Crc: “Avevo scritto già due volte al presidente Dee al presidente di commissione Cascone. Per questo ci siamo offerti pera nostreilvaccinale di Porta Nolana. Il tema vero è solo capire se ci saranno i vaccini ma è un altro discorso, per fine aprile saremo pronti“. “Ci siamo aggiudicati per due anni il bando per i treni nuovi. Una storia infinita ma non è possibile aspettare i seppur legittimi treni della giustizia. Firmerò il contratto succeda quel che succeda, ...

La campagna vaccinale è l'argomento clou di questi primi mesi del 2021, anche per il PresidenteUmberto de Gregorio che a Radio Crc dice: ' Avevo scritto già due volte al presidente De Luca e al presidente di commissione Cascone. Per questo ci siamo offerti per creare a nostre spese il ...... e vi si potranno vaccinare, oltre i dipendenti dell', tutti i dipendenti delle altre aziende di ... Per muoverti con i mezzi pubblici nella città diusa la nostra Partner App gratuita !La controversa questione degli operatori del comparto marittimo, operanti nel golfo di Napoli, iscritti nei turni particolari ... trattasi in gran parte di lavoratori EAV. “Pronti a partire nel ...Protesta dei lavoratori del turismo questa mattina in Penisola Sorrentina, Costiera Amalfitana e nelle isole del Golfo di Napoli, Ischia, Capri e Procida, contro le chiusure imposte dalla Zona Rossa ...