Milano: chiama il 112 e minaccia di suicidarsi, studente tratto in salvo (2) (Di lunedì 12 aprile 2021) (Adnkronos) – La forte determinazione del giovane ha reso necessario l’intervento del carabiniere negoziatore del comando provinciale di Milano, che ha avviato ulteriori operazioni per tentare di dissuaderlo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 aprile 2021) (Adnkronos) – La forte determinazione del giovane ha reso necessario l’intervento del carabiniere negoziatore del comando provinciale di, che ha avviato ulteriori operazioni per tentare di dissuaderlo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

caritas_milano : 309 vittime 1.600 feriti 65.000 sfollati #6Aprile 2009 #Terremoto a #LAquila Come sempre Caritas è rimasta al fi… - PowervolleyMI : ??| 2° SET ? Quando Maar chiama il monster block risponde! Milano avanti 22-19! ? #chePlayoff #Superlega… - PowervolleyMI : ??| 2° SET ? Momento di difficoltà per Milano dopo il recupero di Ravenna, coach Piazza chiama time out: 18-18! ?… - sciallissimaa : Quanto è quotato akash che chiama tommy “Pazzesca Milano”? #tzvip - blaluca : RT @RollingStoneita: La corona ce l'ha ed è a forma di Duomo di Milano. Lui si chiama Nerone, è l'eterno emergente del nostro rap. Dalle ba… -