Milan attento, un big rischia di non rinnovare (Di lunedì 12 aprile 2021) In casa Milan c’è il rinnovo di Kessie sul tavolo oltre a quelli di Donnarumma e Ibrahimovic: ivoriano in scadenza 2022 Il tema rinnovi in casa Milan continua ad essere rovente. Gigio Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic sono i capitoli più urgenti, con la scadenza, ormai, sempre più prossima: quella del 30 giugno prossimo. C’è, anche il tema Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 12 aprile 2021) In casac’è il rinnovo di Kessie sul tavolo oltre a quelli di Donnarumma e Ibrahimovic: ivoriano in scadenza 2022 Il tema rinnovi in casacontinua ad essere rovente. Gigio Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic sono i capitoli più urgenti, con la scadenza, ormai, sempre più prossima: quella del 30 giugno prossimo. C’è, anche il tema Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

sportli26181512 : Sacchi: 'Ibra e CR7 nervosi? Ci sta, non sono superuomini': Sacchi: 'Ibra e CR7 nervosi? Ci sta, non sono superuomi… - StefanoDAmbra : Da giorni il sig. Capuano è molto attento alle varie situazioni in ambiente Milan, alla ricerca ostinata di ogni po… - MCalcioNews : Milan, Marchegiani: 'Ibra dovrebbe stare più attento. Con questo metro, anche Donnarumma rischiava il rosso'… - frasigno66 : @MaxBambi7 @Lucio2313 @tvdellosport @danieletriolo @gumas75 @mauro_suma @ilNoso @lucaserafini4 Se fosse una situazi… - guesu126 : @maresca godo figlio di puttana attento ???? #ParmaMilan #Milan -

Ultime Notizie dalla rete : Milan attento Inter senza freni. Vincono anche Juventus, Lazio e Napoli ... che vince di misura anche contro il Cagliari tornando a +11 sul Milan in testa alla classifica. A ... Dall'altra parte attento anche Ospina su Gabbiadini e Quagliarella, che tentano di scuotere i ...

Complotto Ibra. Brutta Inter. Super Kessié Credo che vi sia capitato di leggere di quanto sia fenomeno Tomori che da quando è al Milan la difesa incassa più di un goal a partita. Nel frattempo, chi è attento alle vicende dell'altra metà di ...

Milan, attento: il Crystal Palace mette gli occhi su Thauvin Calciomercato.com Milan, sempre più incerto il futuro di un Big La priorità di ogni società, ora, è il bilancio e l'abbassamento del monte ingaggi. In quest'ottica si inseriscono alcune scelte, forse discutibili sul piano tecnico, ma assolutamente comprensibili ca ...

Milan, Marchegiani: “La frase di Ibrahimovic non può essere da rosso” Noi poi parliamo sempre della leadership all'interno del Milan e della mano che da ai propri compagni, ma in questi casi dovrebbe stare più attento". Sulle urla di Donnarumma: "Se il termine di ...

... che vince di misura anche contro il Cagliari tornando a +11 sulin testa alla classifica. A ... Dall'altra parteanche Ospina su Gabbiadini e Quagliarella, che tentano di scuotere i ...Credo che vi sia capitato di leggere di quanto sia fenomeno Tomori che da quando è alla difesa incassa più di un goal a partita. Nel frattempo, chi èalle vicende dell'altra metà di ...La priorità di ogni società, ora, è il bilancio e l'abbassamento del monte ingaggi. In quest'ottica si inseriscono alcune scelte, forse discutibili sul piano tecnico, ma assolutamente comprensibili ca ...Noi poi parliamo sempre della leadership all'interno del Milan e della mano che da ai propri compagni, ma in questi casi dovrebbe stare più attento". Sulle urla di Donnarumma: "Se il termine di ...