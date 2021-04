Messaggio regalo Decò per 15° anniversario, truffa via WhatsApp (Di lunedì 12 aprile 2021) Occhio al Messaggio del regalo Decò per la celebrazione del 15° anniversario, che ha preso a girare su WhatsApp di contatto in contatto da ieri pomeriggio, domenica 11 aprile. Le modalità attraverso cui colpiscono queste truffe sono sempre le stesse: invogliare la vittima a cliccare sul link contenuto nel testo promettendo premi, buoni sconto e presunte estrazioni, e nel frattempo insinuarsi nel suo dispositivo per rubarne i dati personali e propagarsi ancora tramite l’invio non spontaneo dello stesso Messaggio ai contatti dello sventurato, ignaro di tutto. Come riportato da ‘positanonotizie.it‘, i supermercati Decò hanno deciso di inviare un CS per chiarire la situazione e mettere in guardia gli utenti dai tentativi di frode. Del resto, le comunicazioni relative a ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 12 aprile 2021) Occhio aldelper la celebrazione del 15°, che ha preso a girare sudi contatto in contatto da ieri pomeriggio, domenica 11 aprile. Le modalità attraverso cui colpiscono queste truffe sono sempre le stesse: invogliare la vittima a cliccare sul link contenuto nel testo promettendo premi, buoni sconto e presunte estrazioni, e nel frattempo insinuarsi nel suo dispositivo per rubarne i dati personali e propagarsi ancora tramite l’invio non spontaneo dello stessoai contatti dello sventurato, ignaro di tutto. Come riportato da ‘positanonotizie.it‘, i supermercatihanno deciso di inviare un CS per chiarire la situazione e mettere in guardia gli utenti dai tentativi di frode. Del resto, le comunicazioni relative a ...

Messaggio regalo Decò per 15° anniversario, truffa via WhatsApp OptiMagazine

