Manca il medico di base a Telti | mille costretti ad andare in ospedale

Advertising

elena_elnmrl15 : RT @andiamoviaora: ???? Cosa ha fatto il VIRUS agli ITALIANI? Ha fatto scoprire che la SANITÀ è un DISASTRO, che i governi di sx l'hanno DIST… - Eugenio85428611 : RT @andiamoviaora: ???? Cosa ha fatto il VIRUS agli ITALIANI? Ha fatto scoprire che la SANITÀ è un DISASTRO, che i governi di sx l'hanno DIST… - rrico_e : RT @andiamoviaora: ???? Cosa ha fatto il VIRUS agli ITALIANI? Ha fatto scoprire che la SANITÀ è un DISASTRO, che i governi di sx l'hanno DIST… - Marc852835993 : RT @andiamoviaora: ???? Cosa ha fatto il VIRUS agli ITALIANI? Ha fatto scoprire che la SANITÀ è un DISASTRO, che i governi di sx l'hanno DIST… - MarcoAnsoldi : @Riccardi_FVG @M_Fedriga @regioneFVGit Buongiorno sempre allettati Udine il medico di base ha dato disponibilità d… -

Ultime Notizie dalla rete : Manca medico

Gallura Oggi

VACCINI, DE LUCA "NO FASCE ETÀ"/ Figliuolo "niente deroghe", Fontana "non si sgarra" Ildi ... E poila formazione. Non è stato previsto neanche un corso sui monoclonali ". L'altro problema ...La sera stessa, in un'altra zona della città, sono stati rapiti anche une un contabile. ... A suo avviso 'la buona volontà. Chi è al potere ha una missione che deve svolgere correttamente ...Si celebra oggi la terza Giornata Nazionale. Sileri: “La mancata aderenza terapeutica comporta conseguenze non solo in termini di salute dei pazienti, ma anche economiche: seguire in modo discontinuo ...“Negli ospedali non vengono più rispettati gli standard di rapporto medici/posti letto, né la distinzione di ruolo tra le varie specialità. Fortunatamente, le terapie intensive non sono ancora sature” ...