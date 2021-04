Luca Argentero, dal Grande Fratello al successo: tutte le curiosità (Di lunedì 12 aprile 2021) L’ex concorrente del GF e da tempo noto attore compie gli anni Luca Argentero, nato a Torino da mamma Agata e papà Guido oggi compie 43 anni. Finita la scuola… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 12 aprile 2021) L’ex concorrente del GF e da tempo noto attore compie gli anni, nato a Torino da mamma Agata e papà Guido oggi compie 43 anni. Finita la scuola… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

RaiRadio2 : Buon Compleanno a @Lucaargentero ?? - EmmaCY18 : RT @Sabrina_Fenice: In occasione del suo compleanno! Festeggiamo così il nostro Luca Argentero che sarà Yanez de Gomera a fianco del nostro… - Italia_Notizie : Luca Argentero compie 43 anni: dagli esordi al Grande Fratello al successo di Doc fino alle nozze in estate… - carolagardini : RT @Annalisa3073: 'Se detesti la maleducazione, devi sempre dire grazie e per favore. Dire grazie cambia la giornata a te e a chi se lo sen… - Marilenapas : RT @Corriere: Luca Argentero compie 43 anni: dagli esordi al Gf al successo di Doc fino alle nozze in estate -