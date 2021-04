L’insegnante che obbliga una ragazza a bendarsi durante l’interrogazione in Dad (Di lunedì 12 aprile 2021) Il dirigente scolastico ha detto di aver già avviato un’indagine interna per verificare e, in caso, prendere provvedimenti nei confronti del docente protagonista di questa assurda vicenda. La storia ha catalizzato l’attenzione mediatica dopo che alcuni studenti di un liceo di Verona, il Carlo Montanari, hanno denunciato quanto accaduto alla studentessa bendata durante un’interrogazione in Dad. La giovane, che frequenta il secondo anno, è stata costretta dalla sua docente di tedesco a coprirsi gli occhi durante una verifica orale. Studentessa bendata durante un’interrogazione in Dad, accade a Verona Ripercorriamo le tappe della vicenda raccontata oggi anche tra le pagine del quotidiano La Repubblica. Il fatto è avvenuto all’indomani dello sciopero contro la didattica a distanza. La giovane aveva iniziato a rispondere alle domande della ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Il dirigente scolastico ha detto di aver già avviato un’indagine interna per verificare e, in caso, prendere provvedimenti nei confronti del docente protagonista di questa assurda vicenda. La storia ha catalizzato l’attenzione mediatica dopo che alcuni studenti di un liceo di Verona, il Carlo Montanari, hanno denunciato quanto accaduto alla studentessa bendataun’interrogazione in Dad. La giovane, che frequenta il secondo anno, è stata costretta dalla sua docente di tedesco a coprirsi gli occhiuna verifica orale. Studentessa bendataun’interrogazione in Dad, accade a Verona Ripercorriamo le tappe della vicenda raccontata oggi anche tra le pagine del quotidiano La Repubblica. Il fatto è avvenuto all’indomani dello sciopero contro la didattica a distanza. La giovane aveva iniziato a rispondere alle domande della ...

