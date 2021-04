Ilicic tra Atalanta e Milan | il retroscena sulle parole di addio

Advertising

KaneACMilan : RT @cmdotcom: #Ilicic, cosa c'è dietro le parole di addio: tra #Milan, rapporto con Gasp e il caso Papu - sportli26181512 : Ilicic, cosa c'è dietro le parole di addio: tra Milan, rapporto con Gasp e il Papu: 'Voglio finire bene la stagione… - cmdotcom : #Ilicic, cosa c'è dietro le parole di addio: tra #Milan, rapporto con Gasp e il caso Papu - Dalla_SerieA : Atalanta, Gasperini: 'Ilicic? Dove volete che vada...' - - CosaInTendenza : Alle 04:01 ilicic è entrato nelle tendenze Italia alla posizione 28 Tweet tra i più popolari per l'hashtag ilicic -

Ultime Notizie dalla rete : Ilicic tra

1 ' Voglio finire bene la stagione, poi vedremo cosa succederà '. Ha parlato chiaro Josip, dopo il gol decisivo segnato nella sfidala sua Atalanta e la Fiorentina. Parole che lasciano aperta la porta a un addio al termine della stagione , quando lo sloveno e la società ...Giusto concedere il rigore all'Atalanta poi realizzato da: il braccio di Martinez Quarta è ...Sampdoria colpisce il pallone a rete prima che Keita commetta fallo su Ospina e il contattoi ...Non solo per quanto accaduto sul campo, con i viola di Giuseppe Iachini vicinissimi al pareggio, ma anche per le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport da Josip Ilicic. Il fantasista ...Gli orobici, durante lo scorso turno, hanno ottenuto una rocambolesca vittoria per 3-2 allo Stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina di Iachini: alle reti di Zapata (2) e Ilicic (penalty ...