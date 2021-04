I preti ribelli tedeschi che benediranno le coppie omosessuali

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 12 aprile 2021) La Chiesa benedica l’amore in quanto sentimento e non in base al sesso. La lezione arriva dalla Germania, dove alcunihanno deciso di organizzare un evento per la benedizione di tutte le, disobbedendo a quanto pubblicato nel mese di febbraio dalla Congregazione per la dottrina della Fede del Vaticano. Una protesta che segue quanto accaduto solo un mese fa in Austria. Il motivo è semplice: l’amore, in tutte le sue forme, deve ottenere la benedizione divina. Insomma, la teoria il giudizio terreno non può superare quello divino e della fede. Iche il 10 maggioleL’evento si terrà il prossimo 10 maggio, come indicato dal sito creato ad hoc per questo evento ...