I Brockhampton tornano con “Roadrunner | New Light | New Machine”

(Di lunedì 12 aprile 2021) Venerdì 9 aprile è uscito “: New, New” il sesto album del gruppo hip hop. Il disco è stato presentato sabatomin esclusiva all’interno, di un live streaming show dai celebri Shangri-La Studios di Rick Rubin a Malibu. Musica di aprile, ecco cosa ascolteremo questo mese I Brockhampto: “: New, New” “: New, New” è il nuovo album del gruppoche contiene i brani “Buzzcut” feat. Danny Brown e il singolo “Count On Me”. Il progetto discografico cela al suo interno anche una serie di eccellenti collaborazioni con di A$ap Rocky, A$ap Ferg, Charlie Wilson e JPEG MAFIA accanto ai nuovi Baird e SoGone SoFlexy. ...

"Roadrunner: New Light, New Machine" è il nuovo album del gruppo Brockhampton che contiene i brani "Buzzcut" feat. Danny Brown e il singolo "Count On Me". Il progetto discografico cela al suo interno ...