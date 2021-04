Gravina scrive a Draghi per salvare gli Europei a Roma (Di lunedì 12 aprile 2021) La presenza del pubblico negli stadi, per gli Europei, è diventato il requisito fondamentale per l’UEFA affinché vengano mantenute le dodici sedi originariamente scelte. L’Italia è in una posizione ancora da delineare, per questo Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha scritto a Mario Draghi, il presidente del Consiglio. Nel fine settimana è stata inviata una lettera, in cui Graivna ha chiesto “di adoperarsi affinché la UEFA possa confermare l’assegnazione dell’evento inaugurale dell’Europeo e delle successive gare previste nel nostro Paese“. Secondo quanto appreso dall’Ansa, Gravina ha sottolineato il termine del 19 aprile “per assicurare” la presenza del 25% di pubblico allo stadio Olimpico di Roma (per la sfida tra Italia e Turchia) come richiesto dalla UEFA stessa. Il presidente della FIGC si ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 aprile 2021) La presenza del pubblico negli stadi, per gli, è diventato il requisito fondamentale per l’UEFA affinché vengano mantenute le dodici sedi originariamente scelte. L’Italia è in una posizione ancora da delineare, per questo Gabriele, presidente della FIGC, ha scritto a Mario, il presidente del Consiglio. Nel fine settimana è stata inviata una lettera, in cui Graivna ha chiesto “di adoperarsi affinché la UEFA possa confermare l’assegnazione dell’evento inaugurale dell’Europeo e delle successive gare previste nel nostro Paese“. Secondo quanto appreso dall’Ansa,ha sottolineato il termine del 19 aprile “per assicurare” la presenza del 25% di pubblico allo stadio Olimpico di(per la sfida tra Italia e Turchia) come richiesto dalla UEFA stessa. Il presidente della FIGC si ...

Advertising

LordKry81 : RT @capuanogio: L'Italia rischia seriamente di perdere le partite di #Euro2021 perché non in grado di presentare garanzie sulla riapertura… - mirkonicolino : #Gravina scrive a #Draghi, il Comitato tecnico Scientifico chiede più tempo all’#UEFA: se #Roma perderà l’appuntame… - napolista : Gravina scrive a Draghi per salvare gli Europei a Roma L’Ansa ha dato notizia di una lettera scritta dal presidente… - LazionewsEu : Europei in Italia: il CTS chiede tempo, Gravina scrive a Draghi #Lazio #Lazionews #Lazionewseu #SsLazio #Europeo - aveck1989 : RT @capuanogio: L'Italia rischia seriamente di perdere le partite di #Euro2021 perché non in grado di presentare garanzie sulla riapertura… -