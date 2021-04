Giordania: Re Abdallah appare in pubblico con il fratellastro Hamza (Di lunedì 12 aprile 2021) Pace fatta tra Re Abdallah e il fratellastro Hamza bin Hussein. I due hanno partecipato, assieme agli altri componenti della famiglia reale, alle celebrazioni al 100esimo anniversario della dipendenza della Giordania. Si tratta della prima uscita pubblica dei due dopo il caos provocato dal complotto orchestrato da Hamza, che lo aveva messo in cattiva luce Leggi su periodicodaily (Di lunedì 12 aprile 2021) Pace fatta tra Ree ilbin Hussein. I due hanno partecipato, assieme agli altri componenti della famiglia reale, alle celebrazioni al 100esimo anniversario della dipendenza della. Si tratta della prima uscita pubblica dei due dopo il caos provocato dal complotto orchestrato da, che lo aveva messo in cattiva luce

