Fuori tempo massimo?

Quando vado a fare piccoli corsi sul debunking uso spesso delle fotografie per far capire alla gente come basti pochissimo per ottenere narrazioni completamente diverse. Anche solo cambiare l'angolo di una fotografia. Un esempio che mostro sempre è questa immagine qui sotto: Se vediamo solo la prima foto sembra che il principe WIlliam stia facendo il dito medio a qualcuno, se osserviamo dal punto di vista opposto ci accorgiamo che le cose non stanno esattamente così. Ecco, la vicenda di cui sto per parlarvi ricorda molto questo esempio. Quanti di voi la settimana scorsa hanno visto e commentato questa foto proveniente dalla Turchia? L'immagine qui sopra mostra un incontro avvenuto il 6 aprile ad Ankara, all'evento partecipavano il presidente della Turchia Erdogan, il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, Ursula Von Der Leyen, presidente della Commissione Europea, e Mevlüt ...

