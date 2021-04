Fatture non recapitate, Gesesa promuove la ‘Bolletta Web’: le caratteristiche (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – E’ possibile attivare tramite il portale MyGesesa il servizio “Bolletta Web”: la bolletta diventa digitale e viene inviata il giorno stesso dell’emissione, senza costi aggiuntivi, all’indirizzo di posta elettronica indicato dall’utente. La bolletta può essere visualizzata e scaricata da ogni dispositivo (computer, tablet, smartphone). Questo servizio consente di evitare possibili disagi connessi alla mancata ricezione e contribuisce attivamente alla salvaguardia dell’ambiente evitando la stampa su carta rendendo così tutto più sostenibile ed ecologico.Le caratteristiche di Bolletta Web: • Veloce: si riceve la bolletta via e-mail appena emessa senza dover attendere i tempi di spedizione. • Comoda: si può visualizzare e scaricare comodamente su computer, smartphone e tablet. • Ecologica: si aiuta l’ambiente evitando ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – E’ possibile attivare tramite il portale Myil servizio “Bolletta Web”: la bolletta diventa digitale e viene inviata il giorno stesso dell’emissione, senza costi aggiuntivi, all’indirizzo di posta elettronica indicato dall’utente. La bolletta può essere visualizzata e scaricata da ogni dispositivo (computer, tablet, smartphone). Questo servizio consente di evitare possibili disagi connessi alla mancata ricezione e contribuisce attivamente alla salvaguardia dell’ambiente evitando la stampa su carta rendendo così tutto più sostenibile ed ecologico.Ledi Bolletta Web: • Veloce: si riceve la bolletta via e-mail appena emessa senza dover attendere i tempi di spedizione. • Comoda: si può visualizzare e scaricare comodamente su computer, smartphone e tablet. • Ecologica: si aiuta l’ambiente evitando ...

Advertising

anteprima24 : ** #Fatture non recapitate, #Gesesa promuove la '#Bolletta Web': le caratteristiche ** - massimohead : E intanto anche stamattina non va il portale delle fatture e corrispettivi ?? - donatellabc : @Stefanialove_of vista la mia esperienza non darei soldi ma beni materiali o pagherei fatture/spese delle associazi… - Fabiorb72 : @FASTWEBHelp Buongiorno, ancora il problema delle fatture non è stato risolto! Oltre a non aver ricevuto il rimbors… - swimmerpg : Io non ci capisco niente di queste cose: UBI è diventata INTESA SAN PAOLO da oggi e ho visto che è cambiato iban (p… -

Ultime Notizie dalla rete : Fatture non Vaticano, disposto arresto per broker Torzi: false fatture e autoriciclaggio ... tutti indagati, a vario titolo, per emissione e annotazione di fatture per operazioni inesistenti. ...dal gip Corrado Cappiello nei confronti di Gianluigi Torzi per il reato di false fatturazioni non è ...

Vaticano, disposto arresto per broker Torzi ... tutti indagati, a vario titolo, per emissione e annotazione di fatture per operazioni inesistenti. ... Dalle indagini è stato accertato anche un giro di false fatturazioni - non collegato all'operazione ...

Fattura elettronica, verso la proroga al 2024 e dentro anche i forfettari Il Sole 24 ORE Vaticano: arrestato broker coinvolto nella compravendita di un palazzo a Londra Gli investigatori hanno poi ricostruito un giro di fatture false, non collegato all'operazione di Londra, realizzato da Torzi e Capizzi (accusato anche di autoriciclaggio) con i commercialisti di ...

Vaticano, disposto arresto per broker Torzi: false fatture e autoriclaggio (LaPresse) – Militari del comando provinciale della guardia di finanza di Roma stanno eseguendo l’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali con… Leggi ...

... tutti indagati, a vario titolo, per emissione e annotazione diper operazioni inesistenti. ...dal gip Corrado Cappiello nei confronti di Gianluigi Torzi per il reato di false fatturazioniè ...... tutti indagati, a vario titolo, per emissione e annotazione diper operazioni inesistenti. ... Dalle indagini è stato accertato anche un giro di false fatturazioni -collegato all'operazione ...Gli investigatori hanno poi ricostruito un giro di fatture false, non collegato all'operazione di Londra, realizzato da Torzi e Capizzi (accusato anche di autoriciclaggio) con i commercialisti di ...(LaPresse) – Militari del comando provinciale della guardia di finanza di Roma stanno eseguendo l’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali con… Leggi ...