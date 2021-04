Emilio Fede | “Sono stato investito” | la figlia “Non è vero | vi dico io cosa è successo …”

Advertising

Giorgiolaporta : Il capo di questo giornale era nella task foce contro le #fakenews voluta da #Conte. Glielo spiegate voi, magari co… - rtl1025 : ??Il giornalista Emilio Fede è ricoverato in condizioni molto gravi all'ospedale San Raffaele di Milano. L'ex dirett… - SkyTG24 : Era stato ricoverato lo scorso novembre al #Covid residence di Ponticelli, una struttura dell'Asl di Napoli per le… - oknosureddit : Emilio Fede ricoverato in gravi condizioni al San Raffaele - infoitinterno : Emilio Fede ricoverato al San Raffaele: “Mi hanno investito e sono stato operato, poteva andare molto peggio” -

Ultime Notizie dalla rete : Emilio Fede

Spread the love Privacy Overview This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are ...Nella giornata di sabato 10 aprile, la notizia relativa al trasferimento d'urgenza dell'ex direttore del TG4al San Raffaele di Milano è diventata rapidamente virale sul web. In un primo momento, il ricovero è stato attribuito a una reinfezione da coronavirus mentre, in un secondo momento, è ...Emilio Fede, famosissimo giornalista di Retequattro, ormai non lo si vede più in giro da molto tempo. Un po’ a causa dell’età, un po’ degli acciacchi fisici, Emilio Fede si è defilato ma ogni tanto fa ...«Il Covid non c’entra niente - ha dichiarato il giornalista - Sono ricoverato per un problema alle gambe dopo una caduta rovinosa. Tutto sommato sto bene, non sono così grave, è stata però un’esperien ...